Подрывник машины ДПС в Москве, предположительно, погиб

При подрыве служебной машины ДПС в Москве сегодня ночью погибли три человека. Двое — сотрудник полиции, третий погибший — мужчина, которого инспекторы заметили рядом с авто. Предположительно, он может быть подрывником.

В Госавтоинспекции столицы выразили глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников. Одному из них было 24 года, второму — 25 лет, у него осталась девятимесячная дочь.

По факту случившегося возбудили дело по двум статьям. На месте работают опытные следователи и криминалисты. В рамках расследования проведут несколько необходимых экспертиз. Процесс контролирует столичная прокуратура.