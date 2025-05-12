Подросток жестоко избил девочку и распылил на нее газовый баллончик в Санкт‐Петербурге

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта между подростками в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, ночью 11 мая в детской больнице госпитализировали шестиклассницу из поселка Лисий Нос. Врачи диагностировали у 12-летней школьницы ушиб и химический ожог глаз. Медики оценили, что девочка находится в состоянии средней тяжести.

В больнице пострадавшая рассказала, что получила травмы от ее знакомого семиклассника. По ее словам, около восьми часов вечера подросток ударил ее в живот, распылил ей в лицо содержимое газового баллончика и скрылся с места происшествия.

Получившие информацию о конфликте между подростками сотрудники полиции Приморского района опросили предполагаемого виновника и сообщили об инциденте в следственные органы. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Накануне в городе Горно-Алтайске подросток жестоко избил девочку. На опубликованных в Сети кадрах видно, как обидчик продолжал наносить удары школьнице, которая уже не могла встать из-за побоев. Председатель СК поручил возбудить уголовное дело.