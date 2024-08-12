Подросток закидал страйкбольными гранатами людей в Кемерове

Подросток закидал страйкбольными гранатами отдыхающих в Комсомольском парке имени Веры Волошиной в Кемерове, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне. Двое школьников и 20-летняя девушка получили ссадины, но отказались от госпитализации.

Сотрудники Следственного комитета и полиции вычислили и задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Расследование продолжается. Подростку грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пьяный житель Санкт-Петербурга выстрелил в лицо девочке из пневматического оружия. Пуля попала в лицо, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.