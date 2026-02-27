Подросток устроил опасные гонки с полицией в Кемерове

Правоохранители задержали 16-летнего подростка за опасную езду на автомобиле в Рудничном районе Кемерова. Об этом сайту VSE42.ru сообщили предситавители региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-21074, который двигался неуверенно. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он попытался скрыться, создавая аварийные ситуации: выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора и подвергал опасности других участников движения.

В районе проспекта Шахтеров машину удалось заблокировать. Несовершеннолетний попытался убежать, но его задержали. Против подростка составили пять административных протоколов. Общая сумма штрафов превысила 30 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специальную стоянку.

Кроме того, собственник автомобиля получил штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав.