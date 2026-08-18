Подросток угнал машину отчима в Нижнем Новгороде

Водитель иномарки вел себя на дороге опасно и не подчинился требованию полицейских остановиться. Тогда инспектор сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после выстрелил по колесам автомобиля. Машина остановилась у одного из домов на улице Алебастровой.

За рулем оказался 14-летний мальчик. Угнанный автомобиль отправили на штрафстоянку. Отца подростка оштрафовали.