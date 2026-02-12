Подросток стал фигурантом уголовного дела за участие в преступной схеме в Нижегородской области
Юный житель города Дзержинск Нижегородской области стал фигурантом уголовного преследования за участие в преступной схеме незаконного оборота банковских карт. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний зарегистрировал пластиковую карточку на свое имя и продал ее постороннему лицу за плату, написало НИА «Нижний Новгород».
Купленную карту злоумышленники использовали для совершения незаконных транзакций, переведя на нее крупную сумму денег, происхождение которых неизвестно. Пользователь банковской карточки получил небольшой гонорар и распорядился деньгами по собственному усмотрению.
Информация о вовлечении подростка в незаконную деятельность поступила в полицию в начале февраля 2026 года. На основании имеющихся данных возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Подросток освобожден под подписку о невыезде и обязан периодически являться на допросы.
Продолжается розыск взрослого человека, вовлеченного в обманную схему, который скрылся от правосудия и, предположительно, руководил действиями несовершеннолетнего.