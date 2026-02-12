Подросток стал фигурантом уголовного дела за участие в преступной схеме в Нижегородской области

Юный житель города Дзержинск Нижегородской области стал фигурантом уголовного преследования за участие в преступной схеме незаконного оборота банковских карт. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний зарегистрировал пластиковую карточку на свое имя и продал ее постороннему лицу за плату, написало НИА «Нижний Новгород» .

Купленную карту злоумышленники использовали для совершения незаконных транзакций, переведя на нее крупную сумму денег, происхождение которых неизвестно. Пользователь банковской карточки получил небольшой гонорар и распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Информация о вовлечении подростка в незаконную деятельность поступила в полицию в начале февраля 2026 года. На основании имеющихся данных возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Подросток освобожден под подписку о невыезде и обязан периодически являться на допросы.

Продолжается розыск взрослого человека, вовлеченного в обманную схему, который скрылся от правосудия и, предположительно, руководил действиями несовершеннолетнего.