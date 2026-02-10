Подросток стал фигурантом дела о серии краж дорогостоящей техники в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские выявили серию краж дорогостоящей техники из магазинов цифровых и бытовых товаров. Подозреваемым оказался 16-летний подросток. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По данным ведомства, несовершеннолетний заходил в торговые залы, брал товар с прилавков и уходил, не расплатившись. Представитель известной торговой сети заявил о пропаже трех игровых приставок и пяти ноутбуков из разных филиалов на общую сумму 800 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что подросток выбирал понравившуюся технику на полках, после чего-либо прятал ее под одежду, либо просто выносил в руках. В одном из эпизодов ему помогал 18-летний знакомый, который затем занимался сбытом украденной техники в комиссионные магазины.

По всем выявленным фактам следователи возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и части 1 статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.