Подросток с ножом убил работника храма в Новосибирске | 360°

Криминал 08 мая 2024, 15:56 Подросток с ножом убил работника храма в Новосибирске

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В Новосибирске задержали подростка, который из-за религиозной ненависти напал с ножом на работника Храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая». Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Убийство произошло 3 мая. Подросток пришел в храм и три раза ударил работника религиозного учреждения ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Подростка задержали, ему предъявили обвинение в убийстве.

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