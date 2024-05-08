Подросток с ножом убил работника храма в Новосибирске | 360°

08 мая 2024, 15:56
Подросток с ножом убил работника храма в Новосибирске
В Новосибирске задержали подростка, который из-за религиозной ненависти напал с ножом на работника Храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая». Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
Убийство произошло 3 мая. Подросток пришел в храм и три раза ударил работника религиозного учреждения ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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Подростка задержали, ему предъявили обвинение в убийстве.
Преступления
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