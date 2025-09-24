Подросток пытался поджечь локомотив в Петербурге

В Петербурге подросток пытался устроить теракт по наводке украинского куратора

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, который пытался поджечь локомотив на станции Кушелевка Октябрьской железной дороги. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, 23 сентября несовершеннолетний с помощью легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь локомотив.

На преступление его подтолкнул куратор, с которым познакомился через мессенджер.

Подросток не смог довести умысел до конца: его на месте преступления поймала локомотивная бригада.

Юношу задержали, против него завели уголовное дело о покушении на теракт.

Сейчас подростка проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.

Ранее в Кировской области задержали 19-летнего местного жителя. Он собирался отправиться в зону СВО для перехода на сторону ВСУ.