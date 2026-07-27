Подросток пошел на кражу алкоголя из-за карточного долга в Тюменской области

В Нижнетавдинском районе Тюменской области 19-летняя девушка обвиняется в вовлечении подростка в тяжкое преступление. Прокуратура утверждает, что девушка заставила 15-летнего парня совершить кражу, чтобы он мог погасить долг за игру в карты, сообщил URA.RU .

По данным надзорного ведомства, подросток проиграл девушке и был вынужден выполнить ее требование — украсть четыре бутылки алкоголя (водку, вино и пиво) из указанного ему дома. Несовершеннолетний проник в дом через чердак и похитил алкогольные напитки, которые девушка затем передала своему отцу.

Против юноши возбудили уголовное дело по статье о краже. А 19-летней девушке, принудившей его к преступлению, грозит до десяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление.