Подросток попал в поле зрения полиции за поджог патрульного авто в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 15-летнего подростка. Его подозревают в поджоге патрульного автомобиля. Так, 19 ноября около полудня на парковке отдела Госавтоинспекции на набережной Обводного канала произошло возгорание служебного автомобиля, написала gazeta.spb.ru .

Сотрудники МЧС быстро локализовали и потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на месте ЧП был задержан 15-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Выяснилось, что подросток действовал по указанию неизвестных лиц, с которыми он связался через мессенджер. Он купил горючее вещество, облил им припаркованный патрульный автомобиль и поджег его.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для задержанного.