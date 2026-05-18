Подросток напал на отчима с ножом во время бытового конфликта на Сахалине

В Сахалинской области 16-летнего жителя поселка Тымовское обвиняют в попытке убийства отчима. Об этом проинформировал сайт MK.RU со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным следствия, происшествие случилось 10 мая в квартире, где проживали отчим, подросток и его мать. Между пасынком и отчимом возник конфликт, в ходе которого подросток схватил нож и нанес родственнику не менее пяти ударов в грудь, спину и руки.

Однако довести свои намерения до конца юноше не позволила мать, которая вмешалась и остановила сына. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Следователи собрали необходимые доказательства и ходатайствовали перед судом об аресте подростка. Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.