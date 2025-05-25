Подросток из Тольятти вновь попался на краже денег

В Тольятти сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего юношу, подозреваемого в совершении кражи. Об этом сайт volga.news проинформировало Главное управление МВД России по Самарской области.

Согласно предоставленной информации, подросток в вечернее время вскрыл входную дверь магазина-пекарни и украл кассовый аппарат с выручкой в размере 17 тысяч рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали юношу при попытке перевести украденные средства на свою банковскую карту через банкомат.

Ранее несовершеннолетний уже был судим за имущественные преступления, и теперь ему предстоит стать фигурантом очередного уголовного дела.