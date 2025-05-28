Подростка заподозрили в поджоге вагонного депо в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге транспортная полиция задержала 17-летнего юношу, которого подозревают в поджоге коммутационного щита в эксплуатационном вагонном депо. Об этом сайту gazeta.spb сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.
По данным следствия, молодой человек получил указание от неизвестного куратора через мессенджер и затем проник на территорию «Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский». Там он использовал легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь коммутационный щит.
Против подростка возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Дальнейшее расследование будет проводиться сотрудниками регионального Следственного комитета России.
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