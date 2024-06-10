Сегодня 14:21 Подростка заподозрили в краже у пенсионерки из Ижевска 150 тысяч рублей
В Ижевске 17-летнего студента техникума задержали, заподозрив в ее в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщил
izhlife.ru со ссылкой на УМВД региона.
Пенсионерку обманули мошенники по известной схеме про попавшего в ДТП родственника. Она поверила и отдала курьеру 150 тысяч рублей. Роль последнего, предположительно, и сыграл подросток. Возбуждено уголовное дело.
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