Подростка заподозрили в краже у пенсионерки из Ижевска 150 тысяч рублей

В Ижевске 17-летнего студента техникума задержали, заподозрив в ее в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на УМВД региона.

Пенсионерку обманули мошенники по известной схеме про попавшего в ДТП родственника. Она поверила и отдала курьеру 150 тысяч рублей. Роль последнего, предположительно, и сыграл подросток. Возбуждено уголовное дело.

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте