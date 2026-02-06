Подростка задержали за сбыт наркотиков в Сарапуле

Правоохранительные органы задержали 17-летнего жителя в Сарапуле по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

По предварительной информации, молодой человек согласился распространять запрещенные вещества по предложению неустановленного куратора. Подросток забрал партию наркотиков из «тайника» с целью последующей продажи. Однако его планы нарушили сотрудники полиции, которые задержали юношу и изъяли наркотики.

Подросток признал свою вину. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.