Подростка задержали в Ленобласти за оправдание теракта против Татарского | 360°

Криминал 09 мая 2024, 21:57 Подростка задержали в Ленобласти за оправдание теракта против Татарского Подросток стал фигурантом дела за одобрение теракта в Петербурге РИА «Новости»

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В Ленобласти задержали подростка, написавшего во «ВКонтакте» пост с одобрением теракта, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила «КП-Петербург» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, молодой человек оставил запись в соцсети на следующий день после трагических событий в Санкт-Петербурге, публично заявив, что одобряет действия Дарьи Треповой, которая принесла статуэтку с взрывчаткой на творческий вечер Татарского.

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Спустя время на это сообщение обратили внимание правоохранители. Подростка задержали 8 мая в его квартире в Сосновом Бору.

По словам источника АН «Оперативное прикрытие», автору поста 17 лет, против него возбудили дело об оправдании терроризма с использованием Интернета. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Официально эти данные пока никак не комментировали.