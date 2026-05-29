Подростка отправили в колонию за то, что он зарезал незнакомую женщину на Урале

В Пригородном районе Свердловской области суд признал виновным 15-летнего подростка в убийстве женщины. Происшествие случилось 6 января 2026 года. Об этом сайту URA.RU сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Согласно данным следствия, подросток взял кухонный нож и отправился гулять в поселок Горноуральский.

«У одного из домов он увидел незнакомую женщину 1978 года рождения, проследовал за ней в подъезд и без какого-либо повода нанес удар в живот», — отметили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали, однако через несколько дней она скончалась от полученных ранений. Суд назначил злоумышленнику шесть лет и четыре месяца лишения свободы в воспитательной колонии с ограничением свободы на один год.