Подростка оштрафовали за ложное сообщение о минировании кемеровской школы

В Прокопьевске прошло судебное разбирательство по делу несовершеннолетнего, который сделал ложное заявление о готовящемся теракте в школе. Об этом сайту «Сибдепо» рассказали в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
По данным ведомства, подросток позвонил в школу и сообщил об угрозе взрыва. После этого учебное заведение проверили сотрудники полиции. По результатам обследования здания школы никаких взрывных устройств или подозрительных предметов обнаружено не было.
Мальчик признал свою вину и принес извинения за совершенное хулиганство. Суд обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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