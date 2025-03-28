Подростка оштрафовали за ложное сообщение о минировании кемеровской школы

В Прокопьевске прошло судебное разбирательство по делу несовершеннолетнего, который сделал ложное заявление о готовящемся теракте в школе. Об этом сайту «Сибдепо» рассказали в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По данным ведомства, подросток позвонил в школу и сообщил об угрозе взрыва. После этого учебное заведение проверили сотрудники полиции. По результатам обследования здания школы никаких взрывных устройств или подозрительных предметов обнаружено не было.

Мальчик признал свою вину и принес извинения за совершенное хулиганство. Суд обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.