Подростка из Пензенской области задержали по делу о вымогательстве денег за интимные фото

Уголовное дело возбудили в отношении несовершеннолетнего жителя Сердобского района Пензенской области. Его подозревают в вымогательстве, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По данным следствия, молодой человек познакомился в интернете с девушкой и отправил ей свои интимные фотографии. Спустя некоторое время с ним связался фигурант, который представился сотрудником силовых структур. Он потребовал пять тысяч рублей за неразглашение снимков. Испугавшись, потерпевший перевел деньги на указанную карту.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что пошел на преступление из корыстных побуждений. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.