Подростка будут судить в Пензе за торговлю наркотиками

В Пензе будут судить подростка, которого обвиняют в торговле наркотиками. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР региона.

Молодой человек попался правоохранителям летом, при себе у него нашли больше 20 граммов запрещенных веществ. Он купил партию наркотиков в Сети и забрал из тайника, чтобы расфасовать и продать. Уголовное дело отправлено в суд.