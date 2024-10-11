Подростка будут судить в Пензе за торговлю наркотиками

В Пензе будут судить подростка, которого обвиняют в торговле наркотиками. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР региона.
Молодой человек попался правоохранителям летом, при себе у него нашли больше 20 граммов запрещенных веществ. Он купил партию наркотиков в Сети и забрал из тайника, чтобы расфасовать и продать. Уголовное дело отправлено в суд.
Акция по чтению вслух прошла в детской библиотеке в Чехове
Житель Сахалина получил 16 лет за двойное убийство
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 11 октября
У расстрелянного в Долгопрудном мужчины осталось трое детей
Мужа и жену расстреляли на прогулке в Подмосковье. Причиной могло стать место для парковки
Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями деревни Ратчино
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте