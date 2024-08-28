Подростка будут судить в ХМАО за попытку продать большую партию наркотиков

В Сургуте будут судить 17-летнего подростка, которого обвиняют в попытке продажи крупной партии наркотиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по ХМАО.

Подросток сговорился с неизвестным, который указал ему, где забрать партию наркотиков. Потом несовершеннолетний расфасовал запрещенные вещества и стал раскладывать их по тайникам.

В марте молодого человека задержали во время того, как он делал очередную закладку. Во время обыска у него нашли крупную партию запрещенных веществ. В отношении подростка возбудили уголовное дело, которое в ближайшее время рассмотрит суд.

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