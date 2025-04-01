Подпольный оружейник попал под суд в Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор подпольному оружейнику. Об этом сообщило ИА URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Осенью 2024 года сотрудники УФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых обнаружили у мужчины дома более 200 граммов дымного пороха, охотничий карабин и боеприпасы к нему.

По данным ведомства, уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также огнестрельного оружия и боеприпасов к нему были расследованы сотрудниками ОМВД России по Нязепетровскому району.

Верхнеуфалейский городской суд приговорил виновного к пяти годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.