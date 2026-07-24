Подпольное казино закрыли в жилом доме Прокопьевска

В Прокопьевске силовики обнаружили подпольное казино в доме 10-го микрорайона и задержали предполагаемого организатора. Следствие считает, что он работал с сообщниками, сообщает Сiбдепо .

В Прокопьевске полиция, сотрудники Росгвардии и следователи провели рейд в жилом доме 10-го микрорайона. Там они обнаружили подпольное казино и задержали предполагаемого организатора на месте.

В помещении нашли игровые столы, фишки, карты и фотообои с карточными мастями. По данным пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, информацию о нелегальном клубе оперативники получили заранее, после чего провели операцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Речь идет о незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору. В полиции сообщили, что у задержанного были сообщники, их сейчас устанавливают.

Следователи допрашивают свидетелей, изъяли игровое оборудование и назначили компьютерные экспертизы, чтобы найти других причастных.