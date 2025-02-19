В деле об убийстве молодого эвакуаторщика Максима Л. в Подмосковье появились новые подробности. Истекающего кровью мужчину нашли на 54-м километре трассы М2 «Крым» 27 января. Врачи не успели его спасти. По данным аif.ru , полицейские установили подозреваемого.

В тот роковой вечер 28-летний эвакуаторщик поссорился с «обочечником». Максим не стал пропускать нарушителя, после этого между ними начался конфликт. Незнакомец избил эвакуаторщика и ударил ножом.

По данным полицейских, «обочечнику» 60 лет. Его зовут Александр С. Источник издания отметил, что следователи уже опросили его сына и дочь. Наследники ничего не знают о местоположении отца. Свою машину он бросил на парковке.

У погибшего осталась беременная жена. Она полностью отстранилась от происходящего. Подробности о ходе разбирательства узнает сестра Максима.

«Я пока не понимаю, что почувствовала, когда его нашли. Наверное, все-таки испытываю ненависть к человеку, который убил брата и хочу, чтобы его нашли, кем бы он ни был. Он должен ответить по закону за смерть», — заявила она журналистам.

Когда преступника задержат, родным жертвы придется нелегко. Они должны будут просмотреть записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших убийство.