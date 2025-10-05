Подозреваемых в серии краж на 12 млн рублей задержали в Петербурге

Правоохранители задержали в Петербурге трех человек, которые подозреваются в серии краж на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленники проникли в офис на Пожарном проезде в Мытищах через открытое окно. Не сумев вскрыть сейф на месте, они вывезли его на улицу на садовой тачке. Ущерб от кражи превысил 10 миллионов рублей.

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемых задержали в Санкт-Петербурге и его пригородах. Ими оказались трое ранее судимых местных жителей», — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители считают, что подозреваемые могут быть причастны к другим кражам в Видном и Красногорске на сумму около двух миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела, виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.