Подозреваемых в ограблении почти на 50 млн рублей задержали в Петербурге

В поселке Парголово произошло разбойное нападение, в ходе которого четверо злоумышленников незаконно проникли в дом мужчины. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Угрожая мужчине убийством, налетчики забрали деньги и ювелирные изделия, а также заставили жертву подписать договор купли-продажи на две машины. Общий ущерб составил 46,8 милионов рублей.

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и задержали двух подозреваемых. Им предъявлено обвинение по статье «Разбой». В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски других участников этой преступной группы. Расследование дела продолжается.