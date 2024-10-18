Подозреваемых в ограблении почти на 50 млн рублей задержали в Петербурге

В поселке Парголово произошло разбойное нападение, в ходе которого четверо злоумышленников незаконно проникли в дом мужчины. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.
Угрожая мужчине убийством, налетчики забрали деньги и ювелирные изделия, а также заставили жертву подписать договор купли-продажи на две машины. Общий ущерб составил 46,8 милионов рублей.
Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и задержали двух подозреваемых. Им предъявлено обвинение по статье «Разбой». В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски других участников этой преступной группы. Расследование дела продолжается.
Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора
Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений
Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне
«У больного отказали почки». Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации
Путин обратил внимание на безжалостность США и НАТО по отношению к украинцам
Минтранс Подмосковья представил список автобусных маршрутов до приютов для животных
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте