Подозреваемых в краже трех вездеходов на 14 млн рублей ищут в Ленобласти

Злоумышленники украли три гусеничных вездехода у директора фирмы по поставке техники в Ленинградской области. Происшествие случилось в поселке Селиваново Волховского района, пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Полицейские сообщили, что транспортные средства пропали с огороженной территории вдоль гаражей на Первомайской улице. Сумма материального ущерба составила 14 миллионов рублей.

Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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