Подозреваемых в краже трех вездеходов на 14 млн рублей ищут в Ленобласти

Злоумышленники украли три гусеничных вездехода у директора фирмы по поставке техники в Ленинградской области. Происшествие случилось в поселке Селиваново Волховского района, пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.