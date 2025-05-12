Подозреваемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая арестовали в Свердловской области
В Нижнем Тагиле Свердловской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая. Об этом Ura.ru сообщили в Тагилстроевском райсуде.
По данным инстанции, обвиняемого зовут Андрей Ф., ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Андрей помещен под стражу до 8 июля», — уточнили в суде.
Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Гонки беспилотников прошли на аэродроме в Чехове
Подмосковных школьников пригласили на экологический конкурс
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию
Аварийный многоквартирный дом снесли на Первомайской улице в Щелкове
Более 15 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы в Чехове
Бастрыкину доложат о таксисте, пытавшемся похитить девушку в Электростали
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте