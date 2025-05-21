Подозреваемого в убийстве, совершенном в 2007 году, арестовали в Ленобласти

Следователи Ленинградского областного управления Следственного комитета России задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства, датированного 2007 годом. Судебные органы приняли ходатайство следствия и заключили фигуранта под стражу, написал «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным пресс-службы СУ СКР по региону, ведутся активные следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств преступления.

Следственная комиссия занимается делом по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй пункта «б» ст. 105 УК РФ («убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой лиц из корыстных соображений»).

Факт ареста лица, подозреваемого в длительном сокрытии такого тяжелого преступления, продемонстрировал способность правоохранительной системы раскрывать даже весьма запутанные и давние уголовные дела.