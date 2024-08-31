Подозреваемого в убийстве матери с ребенком бойца задержали в Чусовом

В городе Чусовом произошло убийство женщины и ее семилетней дочери. Полиция задержала подозреваемого, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения», — объявила она.

Тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти 29 августа нашли в одной из квартир Чусового, сообщила пресс-служба Следкома Пермского края. Правоохранители быстро установили подозреваемого — мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

По информации Telegram-канала Baza, он расправился со своей девушкой и ее ребенком из ревности. Мужчина думал, что пока в составе ЧВК «Вагнер» участвовал в боевых действиях, возлюбленная ему изменяла.

В Турции полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье, сообщил RT. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома в Одинцове.