Подозреваемого в убийстве девушки в Петербурге нашли по отпечатку пальца

В Санкт-Петербурге рецидивист зарезал женщину, ударив ее ножом в сердце. Его нашли по отпечатку пальца, сообщили «Известия» .

По данным издания, тело 33-летней женщины обнаружили 31 августа на проспекте Обуховской обороны. Она погибла от смертельного ранения в грудь.

Правоохранители нашли на месте преступления стаканчик с отпечатками пальцев, благодаря которым им удалось вычислить преступника. Им оказался 23-летний житель Псковской области.

Выяснилось, что у мужчины уже есть четыре судимости, в том числе за убийство. Его оперативно задержали в городе Тосно Ленинградской области.

Рецидивист рассказал, что 28 августа поругался с погибшей. В ходе конфликта мужчина вонзил ей нож в грудь. От орудия убийства он избавился по пути с места преступления.

Следователи возбудили уголовное дело.

Еще одно жуткое убийство произошло на улице в Екатеринбурге. Местный житель зарезал бывшую возлюбленную на глазах у прохожих. Подозреваемого сразу же задержали.