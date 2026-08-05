Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали подозреваемого в нападении на директора магазина. Он находился в федеральном розыске, сообщили сайту pravda-nn.ru в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Правоохранители установили, что ранее судимый 22-летний молодой человек пытался украсть алкоголь из магазина. При этом он применил насилие к директору торговой точки и угрожал ему пневматическим пистолетом. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о разбое. Кроме того, молодой человек оказался причастен к краже парфюмерии на сумму более 15 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Фигурант признался в содеянном, его заключили под стражу. Пневматический пистолет изъяли сотрудники полиции.