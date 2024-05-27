Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе» оставили в СИЗО

Фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Юсуфзоду оставили под арестом

Фото: Freepik

Меру пресечения одному из подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» Юсуфзоде Якубджони Давлатхону оставили без изменения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда», — отметили в ведомстве.

Уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду арестовал Басманный районный суд Москвы. Его обвинили по статье «Террористический акт». Вопрос об аресте подозреваемого рассмотрели в закрытом режиме.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения боевиков погибли 144 человека, в том числе дети. Пострадали свыше 550. Вооруженные террористы в упор расстреливали пришедших на концерт людей и устроили в здании пожар.

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