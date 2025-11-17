Подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Ершова заочно арестовали

Мужчину, которого заподозрили в избиении баскетболиста столичного «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова, арестовали. Меру пресечения ему избрал Раменский суд, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

В инстанции уточнили, что подозреваемого заочно обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Для проведения следственных действий он не явился в связи с нахождением за пределами границы Российской Федерации», — указали в пресс-службе.

В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Арест начнет действовать с момента передачи подозреваемого правоохранителям в случае экстрадиции или депортации на территорию России или при его задержании на родине.

Форвард столичного клуба «ЦСКА-Юниор» попал в больницу с черепно-мозговой травмой 4 ноября после избиения в ночном клубе. Его состояние оценивали как тяжелое. Ершов сутки провел в реанимации, потом молодого человека перевели в Филатовскую больницу.