Подозреваемого в двойном убийстве мужчину заключили под стражу в Нижегородской области

В Сарове 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин, отправили в СИЗО. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Трагедия произошла утром 7 апреля на улице Куйбышева. В одной из квартир вспыхнул пожар, после тушения которого спасатели обнаружили тела двух погибших.

Сначала следователи думали, что старшая из жертв сама совершила преступление, а затем устроила пожар. Но эта версия не подтвердилась. Правоохранители установили, что к убийству может быть причастен местный житель. По их данным, он задушил младшую женщину в подъезде, а потом проник в квартиру и смертельно ранил ее мать.

Суд постановил оставить его под стражей до 6 июня 2025 года включительно.