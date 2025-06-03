Подорвавшему главу администрации Энергодара украинцу вынесли приговор

Украинца Вадима Трачука приговорили к 25 годам лишения свободы за покушение на главу военно-гражданской администрации Энергодара и планирование убийства сотрудника ЗАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Следствие установило, что не позднее марта 2022 года Трачук решил стать активным участником террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления Минобороны Украины.

Злоумышленник получил задание осмотреть подъезд дома, куда должен был приехать чиновник, и заложить там самодельное взрывное устройство. Когда глава Энергодара прибыл на место, Трачук совершил подрыв. Потерпевший и еще два человека получили травмы средней степени тяжести.

Также не позднее 9 апреля 2023 года подсудимый принял участие в подготовке убийства сотрудника Запорожской атомной электростанции. Он передал взрывное устройство сообщнику, который подложил его в почтовый ящик жертве. Теракт удалось предотвратить, поскольку СВУ обнаружили.

Помимо тюремного срока, Трачука приговорили к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что завербованного СБУ жителя Крыма задержали за подготовку теракта в Севастополе.