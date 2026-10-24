Под Тверью подняли останки 19 пациентов психбольницы, замученных нацистами
В селе Бурашево Тверской области обнаружили останки около 19 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.
По данным следствия, во время оккупации Калининской области в 1941 году нацисты устроили массовое истребление пациентов психиатрической больницы имени М. П. Литвинова. Архивные документы и исторические исследования указывают, что там погибли более 1,5 тысячи человек.
Следователи изучают сведения о массовых расстрелах, смертельных ранениях пациентов в палатах и отравлении людей препаратами. Также проверяются свидетельства о захоронении больных заживо.
Обнаруженные останки направят на судебные экспертизы. Специалисты установят пол, возраст погибших и другие обстоятельства их смерти.
В СК подчеркнули, что расследование направлено на установление всех обстоятельств преступлений против мирного населения на оккупированных территориях СССР.
Ранее захоронение убитых нацистами мирных жителей нашли под Калугой.