Почти килограмм гашиша нашли в автомобиле жителя Нижнего Новгорода

Полицейские задержали 36-летнего жителя Нижнего Новгорода, который подозревается в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По информации ведомства, на улице Дубравной в машине мужчины обнаружили свертки с гашишем массой около килограмма. У фигуранта также изъяли средства связи, банковскую карту, металлическую лопатку и 70 тысяч рублей.

Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к ответственности за грабеж, кражу, мошенничество, умышленное уничтожение имущества и подделку документов. Мужчину заключили под стражу.