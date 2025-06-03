Почтальон обокрал 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Красноярском крае женщина-почтальон украла у 98-летней участницы Великой Отечественной войны 80 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве отметили, что к правоохранителям обратилась дочь ветерана. Она уточнила, что почтальон не принесла матери социальную выплату. В отделении почты женщине заявили, что сотрудница получила деньги и должна была их передать пенсионерке.

При этом почтальон ответила, что 80 тысяч рублей у нее якобы украли, а она сама будто бы обратилась в полицию. Правоохранители установили, что на самом деле сотрудница почты заявления о краже не подавала и присвоила выплату. Против нее завели уголовное дело.

Ранее в Егорьевске росгвардейцы задержали 44-летнего мужчина по подозрению в краже одежды из популярного магазина. Он прошел мимо касс с товаром на более чем 10 тысяч рублей и не оплатил его.