По делу участника коптевской ОПГ вынесли обвинительный вердикт | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 17:06 По делу участника коптевской ОПГ вынесли обвинительный вердикт Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу участника коптевской ОПГ

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Коллегия присяжных заседателей районного суда Москвы вынесла обвинительный вердикт по делу участника коптевской ОПГ, орудовавшей в столице в 90-х. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, 53-летнего Сергея Замараева обвинили в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве трех лиц общеопасным способом, организованным группой, сопряженным с бандитизмом.

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В феврале 1996 года Замараев вместе с участниками другой банды — «ореховскими» — по приказу главарей преступных сообществ убили «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова.

В январе 1998 года Замараев вместе с подельником и другими участниками «коптевской» банды расправились с еще одним авторитетом — участником «тушинской» организованной преступной группы Вячеславом Степановым. При совершении этого преступления под обстрел, который велся из автомата, попал проезжавший мимо трамвай. Ранения получили четыре пассажира.

Прокуратура Москвы / Telegram

«От полученных ранений одна женщина скончалась, троим пассажирам трамвая причинен вред здоровью различной степени тяжести», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

На основании вердикта присяжных заседателей суд вынесет приговор Замараеву. Присяжные признали, что он не заслуживает снисхождения. Сейчас мужчина находится под стражей.