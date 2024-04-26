По делу участника коптевской ОПГ вынесли обвинительный вердикт | 360°

26 апреля 2024, 17:06
По делу участника коптевской ОПГ вынесли обвинительный вердикт
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу участника коптевской ОПГ
Коллегия присяжных заседателей районного суда Москвы вынесла обвинительный вердикт по делу участника коптевской ОПГ, орудовавшей в столице в 90-х. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, 53-летнего Сергея Замараева обвинили в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве трех лиц общеопасным способом, организованным группой, сопряженным с бандитизмом.
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В феврале 1996 года Замараев вместе с участниками другой банды — «ореховскими» — по приказу главарей преступных сообществ убили «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова.
В январе 1998 года Замараев вместе с подельником и другими участниками «коптевской» банды расправились с еще одним авторитетом — участником «тушинской» организованной преступной группы Вячеславом Степановым. При совершении этого преступления под обстрел, который велся из автомата, попал проезжавший мимо трамвай. Ранения получили четыре пассажира.
«От полученных ранений одна женщина скончалась, троим пассажирам трамвая причинен вред здоровью различной степени тяжести», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
На основании вердикта присяжных заседателей суд вынесет приговор Замараеву. Присяжные признали, что он не заслуживает снисхождения. Сейчас мужчина находится под стражей.
Суд
Москва
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