По делу Тимура Иванова арестовали 43 банковских счета
Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова
Суд в Москве наложил арест на 43 банковских счета в рамках расследования дела против бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, в решении суда говорится о 43 счетах в трех банках России. Следователи вменяют фигуранту получение взятки на общую сумму более миллиарда рублей. Если суд признает его виновным, то может оштрафовать Иванова на сумму, в 70 превышающую взятку.
Кроме того, суд указал на возможность конфискации имущества Тимура Иванова, полученного в результате коррупционных преступлений.
Иванов курировал работу военно-строительного комплекса в Минобороны РФ. Следствие заподозрило его в коррупционных действиях на сумму более миллиарда рублей, Иванов вину не признал.
Несколько дней назад суд продлил срок ареста Иванову и Бородину по делу о взятках. Они останутся под стражей до 23 декабря 2024 года.