По делу Тимура Иванова арестовали 43 банковских счета

Суд в Москве наложил арест на 43 банковских счета в рамках расследования дела против бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, в решении суда говорится о 43 счетах в трех банках России. Следователи вменяют фигуранту получение взятки на общую сумму более миллиарда рублей. Если суд признает его виновным, то может оштрафовать Иванова на сумму, в 70 превышающую взятку.

Кроме того, суд указал на возможность конфискации имущества Тимура Иванова, полученного в результате коррупционных преступлений.

Иванов курировал работу военно-строительного комплекса в Минобороны РФ. Следствие заподозрило его в коррупционных действиях на сумму более миллиарда рублей, Иванов вину не признал.

Несколько дней назад суд продлил срок ареста Иванову и Бородину по делу о взятках. Они останутся под стражей до 23 декабря 2024 года.