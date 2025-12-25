По делу об убийстве генерала Кириллова арестовали украинца и двух жителей Узбекистана

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал еще трех человек, причастных к убийству начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Следствие установило, что куратором и исполнителями теракта были уроженец Западной Украины и два гражданина Узбекистана. Все они находятся в международном розыске.

Уголовное дело против фигурантов выделили в отдельное производство.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли в результате взрыва 17 декабря 2024 года возле жилого дома в Москве. Преступник по заданию куратора с Украины собрал взрывчатку и прицепил ее на самокат возле подъезда многоэтажки. Когда генерал вышел из дома, террорист привел СВУ в действие и попытался скрыться на конспиративной квартире.

Два фигуранта уголовного дела — Роберт Сафарян и Ахмаджон Курбонов — признали свою вину. Следствие выяснило, что теракт долгое время разрабатывали на территории Украины.