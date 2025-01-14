Племянника Шакро Молодого задержали в Подмосковье

Племянника криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов) задержали в Балашихе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Задержание произошло накануне. По данным телеканала, 22-летний Виталик Калашов находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве и покушении на убийство.
Его дядя — один из известнейших криминальных авторитетов в России — в 2018 году получил 10-летний срок за вымогательство, однако год назад подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, сославшись на состояние здоровья. Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил эту просьбу.