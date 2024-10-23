Планировавшего стать террористом иностранца задержали в московском аэропорту

Полицейские задержали в московском аэропорту иностранца, планировавшего попасть в Сирию через Стамбул и вступить в террористическую организацию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчина был приверженцем радикальных исламских идей и смотрел на YouTube ролики со сценами боевых действий с участием международной террористической организации на территории Сирии.

Кроме того, известно, что он связался с неизвестным человеком под псевдонимом Ansor и попросил его помочь проложить маршрут, чтобы попасть в ряды группировки.

Также мужчина вел диалог и с другими людьми, которые рекомендовали ему купить билет в Стамбул и запастись деньгами, чтобы пересечь турецко-сирийскую границу.

Злоумышленник так и поступил, купив билет на самолет, но в аэропорту его задержали. Сейчас он находится в СИЗО.