Пятерых человек задержали за изготовление и оборот порнографии в Петербурге

Организатора и участников преступной группы, которая занималась изготовлением и оборотом порнографических материалов, задержали в Санкт-Петербурге в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Против них возбудили уголовное дело, сообщает Neva.Today со ссылкой на представителей региональной полиции.

Среди задержанных — 29-летний организатор банды и его сообщники: двое мужчин в возрасте 39 и 50 лет, а также две женщины в возрасте 23 и 38 лет. В июле 2024 года фигуранты начали производить и публиковать порнографию с целью получения незаконной прибыли.

Организатора поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях в отношении других участников преступной группы.