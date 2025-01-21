Пьяный житель Петербурга напал с топором на пожилую мать

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в покушении на убийство пожилой матери. Происшествие случилось в квартире дома на Антоновской улице, пишет Piter.tv со ссылкой на представителей городского ГСУ СК России.

Правоохранители установили, что в ночь с 19 на 20 января фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. В ходе ссоры он нанес ей множество ударов топором в область туловища и головы. Пострадавшую доставили в больницу.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.