Пьяный житель Петербурга напал с топором на пожилую мать

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в покушении на убийство пожилой матери. Происшествие случилось в квартире дома на Антоновской улице, пишет Piter.tv со ссылкой на представителей городского ГСУ СК России.
Правоохранители установили, что в ночь с 19 на 20 января фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. В ходе ссоры он нанес ей множество ударов топором в область туловища и головы. Пострадавшую доставили в больницу.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
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