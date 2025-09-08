Пьяный житель Пензенской области избил брата металлической трубой за внезапное пробуждение

Накануне в больницу Пензенского района поступил 21-летний мужчина с травмами. Врачи передали информацию о пациенте в правоохранительные органы. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Как рассказали в ведомстве, полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили, что личность подозреваемого. Им оказался 31-летний брат потерпевшего.

Задержанный признался в содеянном. На допросе он рассказал, что распивал алкоголь вместе с родственником. В ходе застолья фигурант уснул, однако через некоторое время его начал будить брат.

Мужчине это не понравилось, и между ними возникла словесная перепалка. Разозлившись, злоумышленник взял металлическую трубу и ударил обидчика.

По данному факту возбудили уголовное дело. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.