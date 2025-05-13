Пьяный житель ХМАО угнал машину знакомого для поездки за алкоголем

Правоохранители задержали жителя Советского района ХМАО. Он в состоянии алкогольного опьянения украл автомобиль у своего друга, пока тот спал, и поехал покупать спиртное. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной полиции.

По данным ведомства, ночью на улице Мира в городе Советский госавтоинспекторы обратили внимание на иномарку Nissan Almera без включенного света фар. Полицейские выяснили, что машину задержанный угнал у знакомого, с которым вместе выпивал.

Когда владелец авто уснул, злоумышленник взял ключи и отправился в магазин за алкоголем со своей подругой. Водитель не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и пытался уехать от них. После задержания выяснилось, что он пьян. У мужчины не было водительских прав и документов на машину.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Также ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Ранее подозреваемый уже был судим за хищение и умышленное повреждение чужого имущества. Нарушитель полностью признал свою вину.