Пьяный подросток с ножом напал на жителя Курганской области ради наживы

Пьяный подросток напал на жителя рабочего поселка Мишкино в Курганской области. Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 сентября в селе Кирово Мишкинского района. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следствия, фигурант уголовного дела вооружился ножом и проник на территорию участка, где проживала незнакомая ему семья. Преследуя корыстные цели, несовершеннолетний напал на хозяина дома и ранил его в шею, грудь и живот, похитив деньги.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Силовикам удалось оперативно задержать злоумышленника. Ему предъявили обвинения по статье о покушении на убийство из корысти. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.